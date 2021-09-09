На Украине предложили сделать текст гимна более величественным
Киев, 9 сентября, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Внести изменения в текст гимна Украины предложил журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. Соответствующее заявление он сделал 8 сентября в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению телеведущего, гимн Украины следует избавить от нескольких выражений, чтобы сделать его более «возвышенным» и «величественным». Гордон пояснил, что слова гимна должны соответствовать музыке, а в настоящем виде слова у гимна «никуда не годятся» при том, что мелодия «такая красивая и величественная».
Телеведущий предложил убрать из текста гимна фразы «сгинут наши вороженьки» и «ще не вмерла» и уточнил, что он говорит совершенно серьёзно.
«Меньше смертей — больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой», — добавил Гордон.
Стоит отметить, что Гордон достаточно часто делает подобные эпатажные заявления. Ранее ИА REGNUM сообщало, что телеведущий предложил переименовать Украину в «Россию-1».