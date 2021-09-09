Крайстчерч, Новая Зеландия, 9 сентября, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Аэропорт новозеландского города Крайстчерча эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает пресс-служба полиции Новой Зеландии.

Новая Зеландия

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозрительный предмет в бесхозной сумке у входа в терминал воздушной гавани.

«Терминал для внутренних рейсов был эвакуирован в качестве меры предосторожности», — отметили в полиции.

На месте работали саперные подразделения новозеландского министерства обороны. Полиция проводит расследование по инциденту. В связи с угрозой взрыва работа воздушной гавани была приостановлена на два часа, часть вылетов пришлось перенести.