Дамаск, 9 сентября, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Военнослужащий правительственной армии Сирии пострадал в результате артиллерийского обстрела, совершенного террористами в сирийской провинции Алеппо. Об этом 8 сентября сообщил журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его словам, боевики совершили атаку на позиции военных в районе населенного пункта Дадат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в сирийской провинции Дераа произошел подрыв автомобиля с военнослужащими армии Сирии. Инцидент привел к гибели семи человек. Еще трое военных получили ранения.