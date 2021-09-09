Грозный, 9 сентября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Арбитраж Чечни получил банкротный иск, адресованный ГУП Аргунский завод «Пищемаш», которое ведет свою историю с 1964 года. Претензии налогового органа до 11 октября 2021 года суд оставил без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление УФНС России по Чечне было подано 3 сентября 2021 года. Сумма претензий составила 5 460 741,16 рубля, в том числе основной долг — 1 879 673,23 рубля, пени — 3 580 767,93 рубля и 300 тыс. рублей штрафов. В качестве временного управляющего на период наблюдения уполномоченный орган просит выбрать участника НПС СОПАУ «Альянс управляющих» — НП-Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» из Краснодара.

Судья Межидов оставил иск без движения.

Напомним, СМИ республики называли завод «Пищемаш» флагманом промышленной индустрии не только города, но и всего региона. Предприятие строилось с 1960 года. По последним данным, оно производит профнастил, водонапорные башни, отопительные котлы и многое другое.

По данным ЕГРЮЛ, директор ГУП с 2017 года — Умалт Дандаев.