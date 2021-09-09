Москва, 9 сентября, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Врачам в России следует запретить выписывать биологически активные добавки (БАДы), считает координатор бюро расследований Общероссийского Народного Фронта (ОНФ), заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта («Единая Россия»). Об этом 9 сентября пишут «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круглосуточная аптека

С соответствующим предложением координатор ОНФ обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В своём письме Гетта объяснил, что российским врачам не запрещено прописывать добавки, и они пользуются этим, часто игнорируя необходимость информировать пациента о том, что тот «приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а БАД».

«В этой связи предлагается внести в приказ Минздрава РФ «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» прямой запрет на выписывание в рецептах БАД/гомеопатии», — говорится в обращении.

За нарушение этого запрета депутат предложил наказывать виновных так же, как и в случае с нарушением порядка назначения и выписывания лекарств — штрафом от 3 до 5 тыс. рублей.

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В ОНФ дополнительно объяснили, что количество потребления БАДов в России растёт. В 2021 году объём рынка достиг 74 млрд рублей, что вызывает обеспокоенность у общественников.

«Перед их покупкой человек должен четко понимать, что он приобретает. И этот выбор — покупать или не покупать БАД — должен оставаться за человеком», — сказал руководитель бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

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