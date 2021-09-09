Владивосток, 9 сентября, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Финалы президентских состязаний и президентских спортивных игр проходят на базе Всероссийских детских центров «Орленок» и «Смена». Приморье представят 30 ребят из Уссурийска, сел Монастырище Черниговского района и Владимиро-Александровское Партизанского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Антон Капралов Детский лагерь «Орленок»

Читайте также: Путин приветствовал участников «Президентских спортивных игр-2021»

Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 17 млн школьников.

8 сентября стартовал всероссийский этап президентских спортивных игр во Всероссийском детском центре «Смена», в нём примут участие 960 ребят. От Приморья выступят 12 человек в соревнованиях по легкой атлетике и творческом конкурсе.

Всероссийский этап соревнований для школьников «Президентские состязания» стартует 9 сентября в «Орленке» и объединит около 1400 школьников. На эти соревнования из Приморья отправились две команды, которые прошли все отборочные туры. Лучшей в крае среди городских команд стали 12 ребят из уссурийской школы №14, а среди сельских — команда школы №4 из села Монастырище Черниговского района. В финале Президентских состязаний ребята сразятся за звание лучшего в спортивном многоборье, эстафетном беге, пройдут творческий и теоретический конкурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры-2021».