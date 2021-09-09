Южно-Сахалинск, 9 сентября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. На Сахалине полицейский нашли скрывающегося в подвале жилого дома 21-летнего вора, похитившего из квартиры жительницы Корсакова плюшевого медведя, в котором находились 3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

PeterDargatz Плюшевый мишка на подоконнике

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В день кражи самой потерпевшей женщины в квартире не было. Её 18-летняя дочь пригласила в гости подозреваемого, который обнаружив в плюшевом медведе деньги, решил украсть его. Заодно он прихватил деньги и золотые украшения стоимостью 72 тыс. рублей из комода и скрылся.

Воришка все деньги потратил на личные нужды, а украшения передал приятелю, который сдал их в ломбард.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемых в серии разбойных нападений задержали полицейские в Волгограде. Трое мужчин с предметами, похожими на пистолеты, грабили магазины и офисы микрозаймов.