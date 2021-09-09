Тегеран, 9 сентября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись в здание норвежского посольства в афганской столице Кабуле, 8 сентября сообщил на своей странице в Twitter посол Норвегии в Тегеране Сигвальд Хауге.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В Афганистане

По словам дипломата, представители группировки утверждают, что исламисты покинут дипмиссию, но сделают это позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что создание нового правительства Афганистана под руководством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) служит «плохим сигналом» для мирового сообщества.