Берлин, 9 сентября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Немецкие общественники выполнили условия для проведения в Берлине референдума об экспроприации 240 тыс. домов и квартир, находящихся во владении крупных частных собственников, сообщил 8 сентября телеканал TRT World.

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Участники кампании собрали более 350 тыс. подписей в поддержку отчуждения недвижимого имущества в пользу государства по цене, которая «значительно ниже рыночной стоимости».

Свою инициативу группа DW and Co. Enteignen (организатор сбора подписей) обосновала статьей 15 Конституции Германии, которая гласит: «Земля, природные ресурсы и средства производства могут быть переданы в целях национализации в государственную собственность или в другие формы государственного предприятия по закону, определяющему характер и размер компенсации».

Однако, отмечают немецкие эксперты, предложенная экспроприация не имеет легальной основы. «Компенсация значительно ниже рыночной будет неконституционной», — сказал юрист одной из ведущих юридических фирм Берлина Якоб Ханс Хиен.

Референдум, по имеющимся данным, пройдёт 26 сентября 2021 года, в один день с выборами в бундестаг Германии.