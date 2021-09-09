Петропавловск-Камчатский, 9 сентября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. На Камчатке завершилось расследование уголовного дела в отношении начальника отдела добычи одного из рыбоперерабатывающих заводов, который обвиняется в даче крупной взятки через посредника сотруднику ФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в региональном СУ СКР.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области Взятка

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Госинспектор пограничного управления за взятку в 250 тыс. рублей должен был лояльно проводить проверки и сократить время контрольных мероприятий судов с рыбопродукцией. Деньги сотруднику ФСБ в салоне автомобиля передал гендиректор завода, который ничего не знал о преступном умысле своего подчиненного.

После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, заместителя директора комбината по благоустройству Улан-Удэ обвинили в получении взятки за совершение незаконных действий. Чиновник отправлен под домашний арест.