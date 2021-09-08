Вашингтон, 9 сентября, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Около двух третей жителей США считают, что теракты 11 сентября 2001 года изменили жизнь в Соединенных Штатах. Об этом говорится в опросе телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно данным опроса, 64% респондентов заявили о необратимом изменении образа жизни в США после терактов. Еще 24% опрошенных сочли характер изменений временным. Всего 9% участников опроса заявили, что их жизнь вообще не изменилась после 11 сентября 2001 года.

При этом в аналогичном опросе по коронавирусной инфекции лишь около 50% жителей США сочли необратимыми изменения в жизненном укладе в стране. Еще 42% респондентов считают, что изменения в образе жизни в США носят лишь временный характер.

Опрос проводился с 7 по 10 августа. В нем участвовали 1002 жителя Соединенных Штатов.