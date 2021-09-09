Владивосток, 9 сентября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным главы МЧС РФ Евгения Зиничева, героически погибшего при исполнении служебного долга во время учений в Красноярском крае 8 сентября.

Mchs.gov.ru Глава МЧС Евгений Зиничев с заместителем Александром Чуприяном облетает район лесных пожаров в Якутии

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«Есть люди, для которых нет ничего важнее, чем уберечь и спасти жизни других людей. Сложно принять, что эти герои не вечны и жизнь их также может оборваться. Именно таким героем был Евгений Николаевич Зиничев, чьим смыслом жизни было спасение других.

Для этого Человека с большой буквы невозможно было не проникаться человеческими переживаниями: каждая беда, каждая катастрофа для него были делом личным. Память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в благодарных сердцах тех, кто обязан ему жизнью. Нет верных и достаточных слов, которые могли бы выразить сочувствие и боль, с которыми мы разделяем горечь невосполнимой утраты. Выражаю соболезнования и слова поддержки родным, стойкости и мужества пережить эту трагедию», — говорится в телеграмме Олега Кожемяко, направленной родственникам погибшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования семье погибшего на межведомственных учениях в Красноярском крае 8 сентября главы МЧС России Евгения Зиничева.