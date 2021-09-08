Скопье, 9 сентября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Как минимум 14 человек погибли и около двадцати пострадали в результате пожара в медучреждении для пациентов с выявленным заболеванием COVID-19 в Северной Македонии. Об этом 9 сентября сообщает издание Politico.

Pixabay.com Пожар

Трагедия произошла в городе Тетово, на северо-западе страны, где в основном проживают албанцы. Возгорание произошло около 21:00 по местному времени, предполагается, что причиной пожара мог стать взрыв. В тушении пожара было задействовано 30 человек и семь единиц спецтехники.

На настоящее время пожар в медцентре ликвидирован полностью. Пострадавших направили в больницу в городе Скопье. В Тетово проходит экстренное заседание кризисного штаба во главе с премьер-министром страны Зораном Заевым.

Глава минздрава республики Венко Филипче в своём Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал СМИ и граждан «не спекулировать цифрами погибших», дав обещание оперативно поделиться всей подтверждённой информацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в больнице в Северной Македонии.