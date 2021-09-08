Нальчик, 9 сентября, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Арбитраж Кабардино-Балкарии прекратил производство по ликвидационному иску к банку «Прохладный». Это произошло в связи с принятием решения по делу о признании ликвидируемой кредитной организации несостоятельной. Банк будет ликвидироваться по длинному пути — банкротству, передаёт ИА REGNUM.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Центральный банк РФ

Материалы прекращённого дела передали «для приобщения» в материалы дела о банкротстве.

Ликвидационный иск регулятор подал в ноябре 2020 года, посчитав, что средств банка достаточно для расчётов с кредиторами. Уже в конце ноября дело приостановили, открыв банкротный спор. Средств для упрощённой процедуры оказалось недостаточно.

Напомним, банк «Прохладный» был лишён лицензии в один день, 9 октября 2020 года, ещё с одним региональным банком — «Майский». Оба юрлица были связаны с семьей экс-депутата парламента Кабардино-Балкарии Хасана Дешева. По размеру капиталов «Прохладный» занимал 348-е место в РФ, а Дешеву в нём принадлежало 99,88% доли.

На начало августа 2021 года долги банка-банкрота были установлены перед 84 кредиторами на общую сумму 810 млн рублей.

Страховые выплаты на сегодня произведены на 98,97%.