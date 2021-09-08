Петропавловск-Камчатский, 9 сентября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. На Камчатке 29-летняя жительница Вилючинска во сне убила свою пятимесячную дочь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Pixabay.com Младенец

Читайте также: В Воронеже неизвестный мужчина напал на десятилетнюю девочку

Трагедия произошла в ночь на 6 сентября. Женщина была пьяная. Она легла спать и рядом с собой положила ребёнка. Во сне мать перекрыла своим телом дыхание дочери.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Женщина, подозреваемая в убийстве ребёнка, находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственную проверку начали в Следственном управлении СКР по Воронежской области в связи с информацией о совершении нападения неизвестного мужчины на десятилетнюю девочку.