Красногорск, 9 сентября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Тело пятой по счету жертвы взрыва в жилом доме в городе Ногинск Московской области обнаружили спасатели, 9 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске

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Еще 15 человек числятся пострадавшими, а двое — пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал, что областные власти возместит траты жителям дома в Ногинске, который пострадал от взрыва, в случае, если они на время решат снять жилье.