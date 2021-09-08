Токио, 9 сентября, 2021, 02:37 — ИА Регнум. Власти Японии планируют ослабить требования по карантину для въезжающих на территорию страны, которые ранее прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Предполагается, что въезжающим в Японию можно будет соблюдать сокращенный с 14 до 10 дней карантин при наличии сертификата о прививке. При этом пока японская сторона признает вакцинацию препаратами от Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Причем сертификаты должны быть изданы на территории США, Евросоюза или непосредственно Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии не исключили продления режима чрезвычайной ситуации в ряде префектур страны из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом некоторые главы регионов сами попросили не ослаблять ограничительные меры.