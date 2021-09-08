Сантьяго, 9 сентября, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано сейсмологами в юго-восточной части Тихого океана. Об этом 9 сентября сообщает геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Подземный толчок зафиксирован в районе Западно-Чилийского хребта, очаг находился на глубине десяти километров от земной поверхности. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 1744 км от чилийского города Анкуд в регионе Лос-Лагос.

Информация о возможных разрушениях инфраструктуры не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в Мексике, жертвой которого стал как минимум один человек.