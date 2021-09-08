Петропавловск-Камчатский, 9 сентября, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью 8 сентября в Красноярском крае во время межведомственных учений главы МЧС России Евгения Зиничева.

Mchs.gov.ru Глава МЧС Евгений Зиничев в г. Дудинке 7 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

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«Для всех нас, для всей страны это большая утрата. Соболезную родным, близким, коллегам», — написал Солодов на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, когда пытался спасти телеоператора. Ему было 55 лет.

Соболезнования Наталье Зиничевой и Денису Зиничеву выразил президент России Владимир Путин в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что страна потеряла «настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества».