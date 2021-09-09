Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Вопросами расселения афганских беженцев в США займется бывший спецпредставитель американского Госдепартамента по закрытию тюрьмы Гуантанамо Ли Волоски. Об этом 8 сентября сообщило издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, он уже получил соответствующее поручение от главы государства Джо Байдена. Волоски получит статус «специального государственного служащего».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Госдепе объявили, что США приняли у себя почти 40 тысяч афганских беженцев. В ведомстве отметили, что перед тем, как оказаться на американской территории, все эвакуированные из Афганистана проходят проверку за рубежом со стороны Пентагона, ФБР, Национального антитеррористического центра и министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

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