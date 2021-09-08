Вашингтон, 9 сентября, 2021, 02:26 — ИА Регнум. Вопросами расселения афганских беженцев в США займется бывший спецпредставитель американского Госдепартамента по закрытию тюрьмы Гуантанамо Ли Волоски. Об этом 8 сентября сообщило издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

По информации журналистов, он уже получил соответствующее поручение от главы государства Джо Байдена. Волоски получит статус «специального государственного служащего».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Госдепе объявили, что США приняли у себя почти 40 тысяч афганских беженцев. В ведомстве отметили, что перед тем, как оказаться на американской территории, все эвакуированные из Афганистана проходят проверку за рубежом со стороны Пентагона, ФБР, Национального антитеррористического центра и министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

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