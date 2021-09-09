Берлин, , 02:23 — REGNUM Федеральное министерство внутренних дел Германии обеспокоено ростом числа просителей убежища из Молдавии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на письмо секретаря МВД Гельмута Тайхмана сенатору в Берлине по вопросам интеграции Эльке Брайтенбаху.

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Тайхман в письме объяснил, что в 2021 году немецкое Федеральное управление по миграции и беженцам в 2021 году приняло 1500 решений о предоставлении убежища, и ни в одном из случаев не было необходимости предоставлять просителям международную защиту. Такое развитие событий он назвал «взрывоопасным» злоупотреблением со стороны мигрантов.

«Проблему не следует недооценивать с точки зрения её важности для принятия обществом в целом», — отметил секретарь МВД.

Тайхман добавил, что немецкие власти «выбрали гостеприимную культуру в Берлине» и продолжат рассматривать заявления от просителей убежища в соответствии с законодательством Германии.

По данным DPA, в августе 2021 года от граждан Молдавии поступило 431 заявление на предоставление убежища в Германии. Таким образом, республика вышла на пятое место по этому показателю после Сирии, Афганистана, Ирака и Турции.

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