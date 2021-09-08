Южно-Сахалинск, 9 сентября, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко выразил соболезнования в связи с гибелью 8 сентября в Красноярском крае во время межведомственных учений главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Https://vk.com/chibis.andrey Евгений Зиничев

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«Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Норильске, спасая жизнь человека. Поступок героя. Его жизненный и трудовой путь заслуживает глубокого уважения. Всю жизнь он посвятил служению Родине», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, когда пытался спасти телеоператора. Об этом главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала 8 сентября в своём телеграм-канале.

Ему было 55 лет. О гибели министра доложили президенту РФ Владимиру Путину.