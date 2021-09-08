Вашингтон, 9 сентября, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Примерно 1% богатейших граждан США уклоняется от уплаты налогов на общую сумму около $163 млрд. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба министерства финансов страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Анализ, проведённый министерством финансов США, позволил оценить масштабы ежегодного налогового разрыва, то есть разницы между суммами реальных поступлений в бюджет и запланированными объёмами. Как уточнила заместитель помощника главы Минфина по экономической политике Наташа Сарин, этот разрыв составляет около $600 млрд в год.

В частности, 1% самых состоятельных граждан страны десятилетиями ежегодно не доплачивают в бюджет США примерно $163 млрд.

По подсчётам минфина США, если ситуация не поменяется, то за десять лет бюджет страны недополучит $7 трлн. Общие масштабы потерь доходов бюджета составляют «3% ВВП, или всему объёму подоходных налогов, уплачиваемых 90% налогоплательщиков с наиболее низким уровнем доходов». По мнению Сарин, налоговый разрыв может стать основным источников неравенства в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению помощника президента России Максима Орешкина, стимулирование Соединенными Штатами экономики стало причиной глобальной инфляции и дефицита бюджета 15% ВВП.