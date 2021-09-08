Иерусалим, 9 сентября, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Палестинские заключенные подожгли свои камеры в одной из тюрем Израиля, сообщает Синьхуа.

Агрессивный Израиль

Сообщается, что заключенные, связанные с исламистами, подожгли камеры в знак протеста против жестокого обращения израильтян к палестинцам. При этом в администрации тюрьмы утверждают, что ситуация взята под контроль, возгорания потушены.

Ранее из тюрьмы Гилбоа на севере Израиля бежали шестеро палестинских заключенных. По предварительной версии, они сделали подкоп и смогли выбраться за пределы исправительного учреждения. Теперь их разыскивает израильская полиция.