Новый Орлеан, США, 9 сентября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Не менее 26 человек погибли в американском штате Луизиана из-за последствий урагана «Ида», 8 сентября сообщил на своей сайте региональный департамент здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Ранее сообщалось о 15 жертвах стихийного бедствия. Отмечается, что власти города Новый Орлеан провели полный анализ всех несчастных случаев и подтвердили гибель еще 11 человек. Всего в США ураган «Ида» унес жизни 68 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в энергетической компании Entergy Louisiana заявили, что работы по восстановлению энергоснабжения в наиболее пострадавших от урагана «Ида» районах Луизианы могут завершиться только в конце сентября.