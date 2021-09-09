Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен собрать международный саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, встречу лидеров государств Байден планирует провести в конце сентября 2021 года. Основной темой мероприятия будет борьба с распространением коронавирусной инфекции. Также отдельное внимание уделят совместным усилиям по вакцинации населения.

Предполагается, что саммит будет приурочен к сессии Генассамблеи ООН. При этом некоторые страны уже получили уведомления о намерениях Байдена провести международный саммит. Тем не менее приглашений на мероприятия пока не отправляли.