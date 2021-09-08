Вашингтон, 9 сентября, 2021, 01:52 — ИА Регнум. С момента релиза игра Garry’s Mod разошлась тиражом более 20 млн копий. Об этом 8 сентября сообщила twitter-страница проекта.

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Garry’s Mod представляет собой «песочницу» (игра, которая предоставляет геймеру большую свободу по взаимодействию с миром), позволяющую игрокам экспериментировать с игровыми объектами и физикой. Она также даёт геймерам возможность создавать свои игры. Автор портала Game Informer отметил, что в момент, когда он писал новость о продажах игры, она была запущена у 29 тыс. пользователей сервиса Steam.

https://twitter.com/gmodofficial/status/1435332160894930944

Напомним, релиз Garry’s Mod состоялся около 15 лет назад, 29 ноября 2006 года. Игра создана Гарри Ньюманом на основе Source, изначально геймдизайнер разрабатывал её для демонстрации возможностей этого «движка».