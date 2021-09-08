Блинкен призвал талибов* не препятствовать эвакуации из Афганистана
Берлин, 9 сентября, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) препятствуют вылету чартерных рейсов из Афганистана, заявил 8 сентября Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине.
«Они утверждают, что у некоторых пассажиров нет требующихся документов, — объяснил он. — Тем не менее мы работаем, чтобы сделать все возможное, дабы поддержать эти рейсы и добиться их отправления».
Блинкен также призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не препятствовать эвакуации.
«Позвольте мне сказать со всей ясностью: эти рейсы должны вылететь. И правительство США, Госдепартамент делают все возможное, чтобы способствовать этому», — сказал госсекретарь США.
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Проблема с доставкой оставшихся в Афганистане американцев вызвала критику со стороны республиканцев. Так, член палаты представителей Конгресса США Питер Мейджер заявил, что комментарии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не являются оправданием проблемы».