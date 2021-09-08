Москва, 9 сентября, 2021, 01:45 — ИА Регнум. В общей сложности 42 природных пожара общей площадью 11 821 гектар смогли потушить сотрудники лесопожарных служб в России, 8 сентября сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

В РФ продолжается активное тушение 72 действующих лесных пожаров на площади 180 717 гектаров. Больше всего возгораний в лесах приходится на Якутию, где сотрудники лесопожарных служб борются с 32 пожарами, охватившими 166 618 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября, согласно сведениям управления МЧС РФ по Башкирии, в республике продолжают действовать два природных пожара общей площадью 1460 гектаров.