Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Санкции, введённые Вашингтоном в отношении пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали министра финансов США Джанет Йеллен старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и 16 его однопартийцев-конгрессменов. Об этом 9 сентября сказало в письме конгрессменов, направленном главе финансового ведомства США.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Конгрессмены отметили важность сохранения механизма санкций США в отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Члены палаты представителей напомнили, что после завершения вывода военнослужащих и дипломатов США из Афганистана тысячи союзников остались в ловушке в стране, где преимущество на стороне «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Маккол и его однопартийцы призвали главу минфина США и президента США Джозефа Байдена «сохранять весьма здоровую долю скептицизма в отношении намерений и возможностей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Конгрессмены заявляют, что оставшиеся в Афганистане американцы находятся в серьёзной опасности, а кризис, связанный с беженцами, продолжает нарастать.

В создавшейся ситуации конгрессмены не считают возможным отказаться от санкционного воздействия на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как это единственный из наиболее эффективных рычагов влияния. Члены конгресса считают необходимым сохранить и расширить имеющиеся на сегодняшний день санкции, направленные против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их лидеров, а также организаций, финансирующих террористов.

«Необходимо не допустить отмены санкций против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью обеспечения безопасности нашей страны и безопасности наших граждан и партнеров», — заключили конгрессмены.

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