В Финляндии один человек погиб при потасовке в доме престарелых
Турку, Финляндия, 9 сентября, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате нападения в доме престарелых в финском городе Турку, передает Yle.
Финляндия
Также один человек получил ранения. Телеканал указывает, что погибший и пострадавший, так же как и подозреваемый, были постояльцами дома престарелых. Полиция расценивает инцидент как предумышленное убийство.
«Такие акты насилия — это серьезный и шокирующий инцидент. Мы сделаем все возможное, чтобы выяснить причины», — заявила мэр Турку Минна Арве.
Тем не менее дом престарелых продолжает свою работу, несмотря на проходящее в учреждении расследование. Всего в доме престарелых содержатся 29 постояльцев, большая часть которых страдает от нарушений памяти.