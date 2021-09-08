Турку, Финляндия, 9 сентября, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате нападения в доме престарелых в финском городе Турку, передает Yle.

Финляндия

Также один человек получил ранения. Телеканал указывает, что погибший и пострадавший, так же как и подозреваемый, были постояльцами дома престарелых. Полиция расценивает инцидент как предумышленное убийство.

«Такие акты насилия — это серьезный и шокирующий инцидент. Мы сделаем все возможное, чтобы выяснить причины», — заявила мэр Турку Минна Арве.

Тем не менее дом престарелых продолжает свою работу, несмотря на проходящее в учреждении расследование. Всего в доме престарелых содержатся 29 постояльцев, большая часть которых страдает от нарушений памяти.