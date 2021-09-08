Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Adult Swim выложил в сеть новое видео, посвящённый анимационному сериалу для взрослых «Рик и Морти». Ролик был опубликован 8 сентября на одной из twitter-страниц телеканала.

Цитата из м/с ««Рик и Морти»». Реж. Джастин Ройланд, Дэн Хармон. 2019. США В окружении

Видео выполнено в жанре пластилиновой анимации. Сначала зрителям показывают странную пустынную местность с большим камнем, на который по какой-то причине решили забраться Рик и Морти. После того, как Морти совершает попытку дотянуться веткой до лежащего рядом скелета, становится понятно, чего опасаются герои: из песка вылезает огромный монстр-червь, похожий на существ из фильмов серии «Дрожь земли».

https://twitter.com/swimpedia/status/1435656681145442304

Напомним, перед премьерой пятого сезона сериала «Рик и Мори» Adult Swim выложил в сеть трейлер, в котором Кристофер Ллойд сыграл гениального учёного. После этого поклонники шоу потребовали выпустить полнометражный игровой фильм на основе сериала.