Ажен, Франция, 9 сентября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Эвакуацию населения в связи с затоплением нескольких улиц в городе Ажен на юге Франции начали местные власти и спасательные службы. Об этом 9 сентября передает телеканал BFM со ссылкой на заместителя мэра города Клеманс Браднолен-Робер.

Unsplash Ливень

В ряде городских кварталов уровень воды превышает один метр. Из-за сильных ливней затоплены оказались первые этажи домов, подвалы и подземные гаражи. Жителей департамента Лот-и-Гаронна, столицей которого является Ажен, предупредили об угрозе оползней и обвалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальная метеорологическая служба Франции объявила «оранжевый» уровень погодной опасности в 32 департаментах страны из-за сильных дождей и угрозы наводнений.