США, 9 сентября, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Компания Wizards of the Coast выпустит новую кампанию The Wild Beyond the Witchlight для системы настольных ролевых игр Dungeons & Dragons. Об этом 9 сентября сообщает портал Comicbook.

Журналисты обратили внимание, что эта кампания вернёт в игру «классического» монстра — поющего гриба Кампестри (Campestri), которого поклонники Dungeons & Dragons помнят по правилам второго издания. Отмечается, что новые Кампестри — это «беспечные грибоподобные существа, у которых мало забот» и которые поют «отвратительным фальцетом». Отмечается, что поющие грибы способны с лёгкостью запоминать песни и музыку.

Для справки: Кампестри были названы в честь шампиньона обыкновенного (Agaricus campestris). Впервые в бестиарии Dungeons & Dragons поющие грибы появились в 1993 году.