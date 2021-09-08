В Северной Македонии пожар в ковид-центре унёс жизни десяти человек
Скопье, 9 сентября, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Как минимум десять человек погибли, ещё около 20 пострадали в результате пожара, охватившего здание больницы для пациентов с выявленным COVID-19 в Северной Македонии. Об этом 9 сентября сообщил министр здравоохранения страны Венко Филипче в своём Twitter.
Tammy Sue
Пожар
Трагедия произошла в городе Тетово, расположенном на северо-западе страны. На настоящий момент подтверждена гибель десяти человек. Пламя продолжает распространяться по зданию больницы. Отмечается, что число погибших и пострадавших может возрасти.
Причины и обстоятельства возникновения пожара остаются неизвестными.
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