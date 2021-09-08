Скопье, 9 сентября, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Как минимум десять человек погибли, ещё около 20 пострадали в результате пожара, охватившего здание больницы для пациентов с выявленным COVID-19 в Северной Македонии. Об этом 9 сентября сообщил министр здравоохранения страны Венко Филипче в своём Twitter.

Tammy Sue Пожар

Трагедия произошла в городе Тетово, расположенном на северо-западе страны. На настоящий момент подтверждена гибель десяти человек. Пламя продолжает распространяться по зданию больницы. Отмечается, что число погибших и пострадавших может возрасти.

Причины и обстоятельства возникновения пожара остаются неизвестными.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации посетителей и персонала детской поликлиники в Сыктывкаре из-за задымления.