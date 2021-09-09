Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Президент США Джо Байден 9 сентября обнародует новые меры по борьбе с COVID-19, которые содержат требование к американским предприятиям вакцинировать своих сотрудников. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Белый дом (cc) Radek Kucharski

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По их информации, план администрации США будет включать шесть пунктов. Кроме обязательной вакцинации сотрудников предприятий, документ предусматривает расширение доступа к тестированию и обеспечению защиты учащихся в классах.

«Мы всегда говорили, что будем развивать то, о чём говорили раньше. Мы считаем также, что здесь свою роль играет частный сектор», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, объясняя почему обязательная вакцинация медицинских работников и американских военнослужащих оказалась недостаточной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США начали поощрять сотрудников за вакцинацию от COVID-19.

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