Найроби, 9 сентября, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации в Кении объявил президент страны Ухуру Кениата в связи с засухой в ряде регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Кения

«Соответствующее решение было принято после встречи главы государства с 85 лидерами регионов», — отмечает пресс-служба.

Сообщается, что Кениата уже поручил профильным ведомствам разработать ряд срочных мер, чтобы помочь страдающим от засухи домохозяйствам. Предполагается, что в районы бедствия организуют доставку воды и продовольствия.

При этом пока конкретный перечень мер не разглашается. Предполагается, что план по борьбе с засухой будет обнародован в ближайшее время.