9 сентября 2021 | Время чтения 10 мин

Москва и Минск накануне очередной встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко преисполнены позитива. Эксперты и общественность не ждут никакого «жесточайшего прорыва» в союзных отношениях, сводящихся в последние десятилетия к российской помощи в ответ на разные заявления с белорусской стороны.

Сергей Артёменко, , 07:32 — REGNUM Широко анонсированный пятый с начала года визит Александра Лукашенко в Россию на переговоры с Владимиром Путиным имеет все шансы завершиться так же, как и предыдущие, — заявлениями. От слов к делам Минск и Москва за почти четверть века создания Союзного государства России и Белоруссии пытались перейти неоднократно, однако в целом без особых успехов.

Лукашенко-хамелеон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Центральной темой запланированных на 9 сентября переговоров заявлена союзная интеграция. Белорусский посол в России с полномочиями вице-премьера Владимир Семашко, как сообщала пресса, анонсировал подписание 28 «союзных программ» — переименованных «дорожных карт» углубления экономической интеграции в рамках реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства.

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Семашко сделал своё заявление 31 августа в Воронеже. В тот же день из Минска через государственные СМИ последовали опровержения: якобы косноязычного чиновника неправильно поняли. И это не первый случай, когда представитель Лукашенко в нефтегазовых переговорах оказывается в роли персонажа знаменитой комедии Леонида Гайдая «Ивaн Вaсильевич меняет профессию».

Не успел утихнуть скандал вокруг даты подписания переименованных тайных «союзных программ», как из Минска последовали реляции о сроках их исполнения. Первый зампред белорусского правительства Николай Снопков заявил 7 сентября в эфире белорусского гостелевидения: «В совокупности мы рассчитываем к 2025 уже реализовать практически программы все. Есть несколько элементов более сложных — 2027 год, но они такие, скажем, не критичные».

Невозможно понять, о чём сказал этот чиновник, вещающий на своём «птичьем языке» в духе комедийных персонажей Аркадия Райкина, Ильи Олейникова и Юрия Стоянова. Однако вещал он на тему весьма серьёзную, касающуюся непосредственно каждого гражданина — как России, так и Белоруссии.

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 13.07.2021 Kremlin.ru

Невразумительные речи белорусских чиновников — часть проблемы. Их российские коллеги вообще молчат о содержании «союзных программ» почти никем не признанного Союзного государства, под которые уже расписаны десятки миллиардов долларов. Речь о российских деньгах, которые не дойдут до российских врачей и учителей, военных и учёных. Не дойдут до депрессивных моногородов, не вольются в сопутствующие национальным проектам мероприятия. Эти деньги предназначены формально на «поддержку» Белоруссии в целом, а конкретно и практически — Лукашенко, который довёл свой феод до очередного кризиса.

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Плачевное состояние белорусской экономики и социальной сферы усугубляют международные санкции, в которых участвуют ведущие экономики мира — США и Евросоюз, а также их партнёры. Не только Украина, входящая в пятёрку основных внешнеэкономических партнёров Белоруссии, но и далёкая братская Сербия поддерживает этот комплекс постоянно расширяющихся ограничительных мер. Санкции в отношении белорусских госпредприятий и «неолигархов», замаранных в политических репрессиях силовиков и пропагандистов поддерживают все соседи Белоруссии, кроме России.

Китайский «железный брат», которого в Минске позиционировали противовесом России и заступником «в случае чего» (которое таки наступило) — он тоже осторожничает. По-азиатски деликатно и без лишней огласки Пекин сворачивает сотрудничество с Лукашенко и связанными с ним структурами.

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Выступая 1 сентября в Бобруйске, Лукашенко рассказал об усохших с 31 до 28 союзных интеграционных документах, сообщив: «Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Бобруйске President.gov.by

Затем, 6 сентября, как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко заявил, что «на предстоящих 9 сентября переговорах с президентом России Владимиром Путиным он может поднять ряд вопросов в нефтяной сфере». О гуманитарном измерении союзной интеграции накануне очередных переговоров на высшем уровне традиционно не было сказано ни слова, хотя подписанный в 1999 году договор должен быть исполнен и в этой части.

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Любопытная особенность союзной интеграции России и Белоруссии заключается в том, что официальный Минск не признаёт территориальную целостность Российской Федерации. Парадоксальным образом этого абсурда не замечает ни Минск, ни Москва. Однако именно на это же настойчиво обращает внимание белорусская общественность, взывая к здравому смыслу и союзническому долгу.

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Тайные переговоры о «дорожных картах» Минск и Москва вели почти три года. От общественности скрывали даже названия этих документов, что вызывало нехорошие подозрения и даже истерику у наиболее маргинальной части белорусской прозападной фронды. Понять граждан несостоявшегося Союзного государства можно: втайне обычно готовится что-то нехорошее, а о хорошем говорят громко и в подробностях.

В декабре 2019 года Лукашенко не просто так заблокировал подписание 31 «дорожной карты». Он пошёл на открытый конфликт с Кремлём, сорвав посвящённые 20-летию союзного строительства масштабные торжества. Попутно он заблокировал подписание контрактов с российскими поставщиками нефти и газа, поставив белорусскую экономику на грань коллапса. Стал демонстративно переплачивать за поставки нефти из США, Саудовской Аравии, Азербайджана и других стран. Всё это может повториться вновь, потому что с тех пор в отношениях Минска с Москвой ничего принципиально не изменилось.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 8 сентября заявил, что подписывать «союзные программы» по итогам переговоров 9 сентября не планируется. Возникает закономерный вопрос: для чего тогда организована очередная личная встреча Лукашенко с Путиным?

Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Kremlin.ru

Интерес белорусского гостя понятен — кредиты, уступки по поставкам углеводородов, торговые преференции и подарки — в том числе и под соусом укрепления якобы единого оборонного пространства. Вооружённые силы Белоруссии уже получают новейшие российские вооружения «по ценам ниже рыночных» и готовятся к прибытию новых образцов ракетной и другой техники.

На самом деле никакого такого пространства нет, потому что в Минске под своими союзническими обязательствами понимают только совместную защиту союзной границы на белорусском участке. Лукашенко неоднократно заявлял, ссылаясь на конституционные нормы и законы, что ни одного белорусского солдата воевать за пределы Белоруссии не пошлёт. С этим же связана проблема белорусского участия в ОДКБ, которое с прошлого года по недоразумению возглавляет крупный специалист по «национальному языку» Станислав Зась.

Союзное строительство, по сути дела, свелось к российской комплексной поддержке «режима Лукашенко». Позабыт демонстративный визит «президента Турчинова» в Белоруссию во время украинского мятежа 2014 года. Ретушируются такие интересные эпизоды союзных отношений, как не менее демонстративный визит главы МИД Белоруссии Владимира Макея в Лондон в то время, когда британцы дали от ворот поворот Сергею Лаврову и вовсю раздували антироссийскую истерию под предлогом «дела Скрипалей».

Замалчивается целенаправленное создание в Белоруссии националистической прозападной сети аналитических центров, СМИ, общественных объединений и завязанных на них фондов. Горячие приёмы в Минске представителей «Джеймстаунского фонда» и прочих экспертов по «сдерживанию России», визиты белорусских официальных лиц к таким экспертам за океан, оформление договоров и осуществление совместных действий по линии спецслужб Белоруссии и США — это тоже неудобные воспоминания о не таких уж давних событиях.

Визит заместителя министра иностранных дел Белоруссии О. Кравченко в США. Вашингтон Mfa.gov.by

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Если раньше Лукашенко отказывался подписывать интеграционные документы, то теперь он готов это сделать. Минский госагитпроп бодро расхваливает то, что сам не видел и о чём в подробностях говорить запрещено. По сравнению с началом прошлого года его риторика изменилась на 180 градусов. Россия уже как бы не враг, не интервент, а наоборот — союзник, способный выполнить свой союзнический долг, поддерживая дипломатически, если потребуется — вооружённой силой и, конечно же, финансово.

Особенность ситуации в том, что Минск не собирается исполнять подписанный аж в 1999 году союзный договор. Конституция в Белоруссии не действует, уродливое дитя большевистской национальной политики переживает очередной правовой дефолт — что уж говорить о международных обязательствах, на которые в рамках «Московского механизма» обращают внимание эксперты ОБСЕ. О невыполнении официальным Минском своих обязанностей говорят также представители ООН, других международных организаций и правительств.

Россия — щедрая душа, демонстративно не обращает на всё это злословие никакого внимания. Чиновники высокого уровня обещают помощь. Об этом говорится как-то вполголоса, в кабинетах и кулуарах, но говорится.

За пару дней визита Лукашенко в Москву глава «Газпрома» Алексей Миллер принял белорусского посла Владимира Семашко и обсудил с ним текущие и перспективные вопросы энергетического сотрудничества. Минский райдер известен. О настойчивых требованиях снизить самую низкую экспортную цену газа до уровня Смоленской области, да ещё и после демонстративного погрома «Белгазпромбанка», похоже, знает последний питерский клошар.

Белорусский посол Владимир Семашко на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером Gazprom.ru

За день до визита министр финансов Антон Силуанов в ходе брифинга на «Московском финансовом форуме» сообщил, что рассматриваются «виды поддержки» официального Минска. Чиновник сказал: «Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы поддержки обсуждаются».

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Ещё один нескромный вопрос: а за что конкретно Москва должна поддержать Лукашенко? Наверное, за саботаж союзного строительства, обвинения в подготовке интервенции, оккупации и устранения этого самого Лукашенко якобы руками избитых до полусмерти и едва не проданных на Украину российских граждан. Лукашенко и его подчинённые, отметившиеся публичными заявлениями в уголовном «деле вагнеровцев» (которое, возможно, и не закрыто вовсе), до сих пор не принесли публичных извинений и не выплатили пострадавшим компенсаций.

Пострадали, кстати, не только «вагнеровцы», и не только Газпром, и не только в прошлом году. Как быть с «делом регнумовцев» и запретом на профессию для корреспондентов российских СМИ на белорусской территории в формально едином Союзном государстве? Как быть с продолжающейся насильственной и откровенно русофобской «белорусизацией», которую даже критиковать запрещено? Как быть со многими другими явлениями, которые никак не вписываются ни в нормы союзнических отношений, ни в логику здравого смысла?

Флаги России и Белоруссии President.gov.by

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Правительство РФ знает ответ: спонсировать Лукашенко и дальше под видом помощи братской Белоруссии. Понятно, за чей счёт, но непонятно, зачем.

Понятно также и то, что за всем этим просоюзным камланием с эксплуатацией фантомных болей уходящего поколения ничего не будет. Не будет полноценного единого государства — об этом совершенно ясно и неоднократно высказались первые лица как в Минске, так и в Москве. А вот новые информационные и торговые войны гарантированно будут. Вся история союзного строительства — это именно такая история, щедро оплаченная российскими чиновниками.