Чикаго, США, 9 сентября, 2021, 01:05 — ИА Регнум. В новом видео Motorola продемонстрировала работу последней версии технологии WirelessPower. Ролик был опубликован 8 сентября на YouTube-канале компании.

Adam from another planet Motorola

В начале видео производитель показал, что его новое зарядное устройство, внешне похожее на WiFi-маршрутизатор, способно заряжать до четырёх смартфонов одновременно. Во второй части ролика Motorola продемонстрировала, как оно заряжает смартфоны на расстоянии до трёх метров.

Напомним, в мае 2021 года ИА REGNUM сообщило, что Motorola решила добавить в свои смартфоны функцию беспроводной зарядки. Производитель работает над этим проектом совместно с компанией GuRu Wireless.