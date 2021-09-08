Париж, 9 сентября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. «Оранжевый» уровень погодной опасности, который является предпоследним по степени угрозы, объявлен в 32 департаментах Франции из-за сильных дождей и угрозы наводнений, обрушившихся на страну. Об этом 9 сентября сообщает на своем сайте французская национальная метеорологическая служба.

(сс) jarmoluk Ливень

В большинстве регионов в течение часа выпало от 30 до 60 мм осадков. Местами дождь идет с градом. В городе Ажен за три часа выпало 88 мм осадков, из-за чего затопило центральные улицы. В ведомстве предупредили, что в ближайшие часы в департаментах Од и Тарн ожидается до 120 мм осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Испании был введен режим повышенного уровня опасности из-за сильных ливней и гроз. Особенно сильно стихией были задеты столица страны Мадрид, каталонский муниципалитет Таррагона и валенсийская провинция Кастельон.