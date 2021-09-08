Москва, 9 сентября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Системы государственного управления в Москве и Подмосковье являются сложными, и объединение двух субъектов в один приведёт к ещё большему усложнению, сообщил 8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать», — объяснил он в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, вместо объединения регионов необходимо говорить об интеграции некоторых элементов инфраструктуры, например, системы водоснабжения. Мэр Москвы сообщил об успешном опыте вовлечения мощностей «Мосводоканала» в общую систему поставок воды в Московскую область.

Ранее Сергей Собянин заявил о необходимости укрупнения регионов и городов в России. По его словам, такой подход позволит привлекать дополнительные инвестиции в экономику.

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