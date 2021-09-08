Алжир, 9 сентября, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Тридцать человек задержаны по подозрению в поджоге лесов на севере Алжира. Об этом 8 сентября сообщил телеканал en-Nahar.

Лесной пожар

По данным национальной жандармерии, 30 человек были задержаны по результатам судебного расследования, они являются подозреваемыми в организации пожаров в 14 провинциях Алжира. Уточняется, что в числе задержанных семь участников организации «Движения за самоопределение региона Кабилия», которая в Алжире причислена к террористической.

Напомним, в августе число погибших в результате лесных пожаров в Алжире достигло 42 человек. Среди погибших — 25 военнослужащих, принимавших участие в ликвидации пожаров. Основной причиной лесных пожаров в стране называли аномальную жару.

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