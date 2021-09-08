Ногинск, Московская область, 9 сентября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Ногинске Московской области, 8 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске

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Ранее было известно о трех жертвах ЧП. Четвертой погибшей стала женщина. Еще 15 человек, включая одну несовершеннолетнюю, пострадали. Кроме того, трое жительниц дома, где прогремел взрыв, числятся в списках пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная заявила, что следствие возбудило уголовное дело из-за взрыва газа и частичного обрушения в многоэтажном жилом доме в Ногинске по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».