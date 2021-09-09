Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен уволить членов консультативных советов при американских военных академиях, назначенных экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По их данным, письма с требованием об увольнении получили 11 советников, часть которых занимала высокие должности в администрации Трампа. Источники называют среди получателей письма экс-пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, экс-советницу Трампа Келлиэнн Конуэй, а также экс-помощника по вопросам нацбезопасности Герберта Макмастера. Трамп назначал их советниками при академиях в 2020 году.

Телеканал отмечает, что действующий глава Белого дома Байден требует от них добровольно уйти в отставку. Если же кадры Трампа откажутся сложить полномочия по собственной инициативе, их уволят. CNN подчеркивает, что некоторые советники уже отказалась уходить в отставку.