Дераа, Сирия, 9 сентября, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Семь сирийских военнослужащих погибли во время подрыва автомобиля на дороге в провинции Дераа, сообщил 8 сентября осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По информации РИА Новости, инцидент произошёл между деревнями Нафиа и Айн Закар. Автомобиль подорвался на взрывном устройстве, заложенном боевиками незаконного вооруженного формирования. Кроме погибших, три человека получили ранения.

Ранее подразделения Сирийской арабской армии вошли в город Дераа-Баляд — последний оплот вооруженных бандформирований на юге страны. Часть боевиков сдалась, передав военнослужащим правительственных войск имеющиеся вооружения. Другие отказались, оказав сопротивление.

Напомним, 1 сентября на юге Сирии было достигнуто новое соглашение о локальном примирении. Главари боевиков отказались выполнять его сразу после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию.