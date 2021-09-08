Иствуд вновь предстал в образе ковбоя в новых кадрах фильма «Мужские слёзы»
Лос-Анджелес, США, 9 сентября, 2021, 00:11 — ИА Регнум. В сеть выложили новый кадр неовестерна «Мужские слёзы» Клинта Иствуда. Изображение было опубликовано 8 сентября на портале Screen Rant.
На фотографии Иствуд запечатлён с молодым актёром Эдуардо Минеттом. Сюжет картины расскажет о том, как мужчине, который в прошлом был известным участником родео, начальник предлагает два варианта: или он увольняется, или привозит «боссу» в Техас сына, который проживает с его бывшей женой в Мексике. Премьера фильма состоится 17 сентября 2021 года.
https://twitter.com/screenrant/status/1435676776815120384
В основу картины ляжет одноимённая книга Н. Ричард Нэша, который сначала пытался реализовать свою идею в Голливуде, а позже решил превратил её в роман (был опубликован в 1975 году). Отметим, что Клинту Иствуду предложили сняться в киноадаптации произведения Нэша ещё в 1988 году, однако тогда актёр предпочёл ей другой кинопроект — экшн-триллер «Смертельный список».