Лос-Анджелес, США, 9 сентября, 2021, 00:11 — ИА Регнум. В сеть выложили новый кадр неовестерна «Мужские слёзы» Клинта Иствуда. Изображение было опубликовано 8 сентября на портале Screen Rant.

Цитата из к/ф «За пригоршню долларов». реж. Серджио Леоне. 1964. Италия, Испания, Германия (ФРГ) Клинт Иствуд в роли стрелка Джо

На фотографии Иствуд запечатлён с молодым актёром Эдуардо Минеттом. Сюжет картины расскажет о том, как мужчине, который в прошлом был известным участником родео, начальник предлагает два варианта: или он увольняется, или привозит «боссу» в Техас сына, который проживает с его бывшей женой в Мексике. Премьера фильма состоится 17 сентября 2021 года.

https://twitter.com/screenrant/status/1435676776815120384

В основу картины ляжет одноимённая книга Н. Ричард Нэша, который сначала пытался реализовать свою идею в Голливуде, а позже решил превратил её в роман (был опубликован в 1975 году). Отметим, что Клинту Иствуду предложили сняться в киноадаптации произведения Нэша ещё в 1988 году, однако тогда актёр предпочёл ей другой кинопроект — экшн-триллер «Смертельный список».