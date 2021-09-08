Рейкьявик, 9 сентября, 2021, 00:05 — ИА Регнум. 8 сентября в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» сборная Германии по футболу разгромила сборную Исландии со счетом 4:0. Матч проходил в рамках шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Michael Kranewitter Мануэль Нойер

Первый мяч на четвертой минуте встречи забил фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри после передачи Лероя Сане — 0:1. Через 20 минут Антонио Рюдигер удвоил преимущество гостей — 0:2. В дебюте второго тайма Лерой Сане довел счет до разгромного — 0:3. На 89-й минуте форвард лондонского «Челси» Тимо Вернер отметился забитым мячом — 0:4.

После шести сыгранных туров сборная Германии с пятнадцатью очками занимает первое место в турнирной таблице группы J. Сборная Исландии с четырьмя очками осталась на пятой позиции.

Статистика матча (Исландия/Германия)

Удары 4/21

Удары в створ 2/10

Владение 28%/72%

Угловые 0/8

Нарушения 13/8

Составы команд:

Исландия: Хальдерссон, Севарссон, Фьолусон, Бьярнасон, Скуласон, Паульссон (Бальдурссон, 89'), Гудмундссон (Торстейнссон, 71'), Бьярнасон, Йоханнессон (Сигурдссон, 71'), Хельгасон, Гюдмюндссон (Гудьонсенсен, 80').

Германия: Нойер, Рюдигер, Керер, Зюле (Госенс, 60'), Хофманн (Клостерманн, 46'), Киммих, Горецка (Виртц, 80'), Гюндоган, Гнабри (Хаверц, 46'), Сане (Мусиала, 60'), Вернер.