Приштина, Сербия, 8 сентября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. 8 сентября в Приштине на «Стадионе имени Фадила Вокрри» сборная Косово по футболу потерпела поражение от сборной Испании. Матч, проходивший в рамках 6-го тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре, завершился со счетом 2:0 в пользу «красной фурии». Об этом сообщил корреспондент

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Первый мяч на 32-й минуте встречи забил атакующий полузащитник лондонского «Вест Хэма» Пабло Форналс после передачи Альваро Мораты — 0:1. В конце матча Ферран Торрес удвоил преимущество гостей — 0:2. Голевую передачу записали на Микеля Мерино.

Стартовые составы команд:

Косово: Мурич, Хадергьонай, Фазлийи, Ррахмани, Войвода, Рашани, Лошай, Дрешевич, Бютюки, Рашица, Мурики.

Главный тренер: Бернар Шалланд.

Испания: Симон, Льоренте (Мерино, 86'), Регилон (Альбиоль, 86'), Ляпорт, Мартинес, Коке, Бускетс, Солер (Аспиликуэта, 58'), Торрес, Форналс (Траоре, 58'), Мората (Сарабия, 72').

Главный тренер: Луис Энрике.

Статистика матча (Косово/Испания)

Удары 8/18

Удары в створ 3/6

Владение 32%/68%

Угловые 2/6

Нарушения 15/12

Сборная Испании, одержав четвертую победу в группе и набрав тринадцать очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице. Сборная Косово с четырьмя очками осталась на четвертом месте.