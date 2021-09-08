Копенгаген, 8 сентября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Компания LEGO анонсировала долгожданный набор Fender Stratocaster, созданный дизайнером-фанатом Томашем Летенаем, информирует пресс-служба популярного конструктора.

(сс) eak_kkk Человечки LEGO

Набор Stratocaster будет представлять уменьшенную версию легендарной гитары от компании Fender с комбо-усилителем в комплекте набора, который также можно собрать из кубиков LEGO. На гитарах Fender играли такие легендарные исполнители, как Эрик Клэптон, Джимми Хэндрикс, Джордж Харрисон, Джон Леннон, Курт Кобейн и Боб Дилан. Набор состоит из 1000 деталей. Он первоначально анонсированный в прошлом году, но только сейчас получил официальную дату релиза, он будет доступен для заказа с 1 октября. Команда LEGO Group выбрала дизайн Томаша Летеная из Словакии в рамках конкурса LEGO Ideas Music to Our Ears.

https://twitter.com/LEGOIdeas/status/1435226343721955328

Летеней рассказал о своем наборе следующее: «Я играл на электрогитаре, когда был подростком, и всегда мечтал купить Fender Stratocaster, но я никогда не мог себе этого позволить. Конкурс идей LEGO дал мне возможность создать его из кирпичей LEGO. Stratocaster был моими воротами в музыку, и мне нравится видеть свой дизайн LEGO с подставкой. Я надеюсь, что другие поклонники гитары получат столько же радости от его создания, сколько и я».